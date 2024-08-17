Πυροσβεστική: 49 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Πολλές οι πυρκαγιές που αντιμετώπισαν και σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με πολλές περιοχές της χώρας να είναι σε δείκτη 4 (πορτοκαλί), μια ανάσα πριν το επίπεδο συναγερμού.

Το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 49 πυρκαγιές, από τις οποίες οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 17.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα 11 από αυτές ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και χρειάστηκε και η συνδρομή εναέριων μέσων για τη διαχείρισή τους.

Πιο συγκεκριμένα:

-Στις 07:55 και στις 08:31 εκδηλώθηκαν δύο εστίες πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις στις περιοχές Μεσοχώρια και Ζάρακες στην Εύβοια. Για την κατάσβεση τους επιχείρησαν αθροιστικά 70 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στην περιοχή Μεσοχώρια η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε μια ώρα και στους Ζάρακες σε δύο ώρες.

-Στις 10:34 ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση με τρεις διαφορετικές εστιες σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους μετά από κεραυνούς στην περιοχή Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Αυτή την ώρα στην περιοχή υπάρχουν μόνο λίγοι καπνοί ενώ επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ, εθελοντές και μηχανήματα έργου.

-Στις 12:14 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σοκαράς - Γορτύνα Ηρακλείου Κρήτης. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε 30 λεπτά και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

-Στις 13:08, ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καμάρι του δήμου Φούρνων Κορσεών Ικαρίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 5 πυροσβεστών με 2 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το Καρλόβασι Σάμου και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τον 'Αγιο Κήρυκο Ικάριας), εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημειώνεται ότι στις 13:58 εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης από το 112 από την περιοχή Καμάρι προς Φούρνους.

-Στις 13:36 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Ωρολόγι Βέρμιου Κοζάνης. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και χωρίς εστίες.

-Στις 14:43, ξέσπασε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση πλησίον των Σχολών ΟΑΕΔ στην Κοζάνης, η οποία οριοθετήθηκε μέσα σε μια ώρα και πλέον δεν υπάρχουν ενεργές εστίες. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

-Στις 15:00 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ΧΥΤΑ στην Αστυπάλαια. Για την κατάσβεση της επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις του νησιού και 1 ελικόπτερο.

-Στις 15:17, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου Κρήτης. Η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο και είναι οριοθετημένη ενώ στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρου, 16 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

-Στις 16:07 ξέσπασε πυρκαγιά σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο δασικής έκτασης στην περιοχή Αμπελακιώτισσα Ναυπακτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 15 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

-Στις 16:57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνουπίτσα Τροιζηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρου, 7 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

-Στις 17:24 ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ήλιδα Αμαλιάδα Ηλείας. Η πυρκαγιά είναι σε βάτα και καλάμια και δεν είναι εύκολα προσβάσιμα για τα πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την κατάσβεση της επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Πηγή: skai.gr

