Πυροσβεστική: 44 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο

Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, 15 από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνες- αρκετές δίπλα σε οικισμούς- και χρειάστηκε η συνδρομή εναέριων μέσων για τη διαχείρισή τους.

Πιο συγκεκριμένα:

-Στις 09:45, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μάραθος Ευρυτανίας. Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ. Μετά από δύο ώρες από την εκδήλωση της πυρκαγιάς δεν υπήρχε ενεργό μετώπο.

-Στις 11:58, ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλάκα Λιτόχωρου Πιερίας. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στις 12:55 εκδόθηκε από το 112 μήνυμα απομάκρυνσης από την Πλάκα Λιτόχωρου προς Κατερίνη και Λεπτοκαρυά ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο σε 2,5 ώρες.

-Στις 12:42, ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βασαιϊκα Ιωαννίνων την οποία η Πυροσβεστική έθεσε υπό έλεγχο μέσα σε μία ώρα. Στο σημείο επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος, 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

-Στις 13:26, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παυλιάδα Αμφιλοχίας στην Αιτωλοακαρνανία. Στην πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο σε 30 λεπτά, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 αεροσκάφη, με την συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

-Στις 13:54, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ιστιαία Αιδηψού στην Εύβοια. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο εντός μίας ώρας και στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

-Στις 14:48, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Μάχης Μαραθώνα στο Μαραθώνα Αττικής, η οποία ελέγχθηκε μέσα σε 40 λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, με 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

-Στις 14:58, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμπελώνας Φιλιατών Θεσπρωτίας. Αυτή την ώρα υπάρχει ενεργό μέτωπο σε δύσβατο σημείο ενώ δεν απειλείται οικισμός. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 6 αεροσκάφη.

-Στις 15:18, ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρης Τροπαίων Αρκαδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία η πυρκαγιά είναι σε ύφεση και στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 14 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

-Στις 15:27, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Ρόδο, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα δασοκομάντος και 5 οχήματα.

-Στις 15:37, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νεοχώρι Αρκαδίας.Η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε μία ώρα και στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 4 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο, ενώ υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

-Στις 15:49, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξοχώρι Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων Κρήτης. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε μια ώρα και επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

-Στις 16:06, ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κακοπλεύρι Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία η πυρκαγιά είναι σχεδόν οριοθετημένη και στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος, 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου..

-Στις 16:16, ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αρμπούνας Καλαβρύτων Αχαΐας, η οποία ελέγχθηκε σε 30 λεπτ . Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

-Στις 16:22, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμπελάκι Τρίπολης. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε μια ώρα και επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

-Στις 16:24, ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Κοζάνης. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 αεροσκάφος.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

