Πάρνηθα: Στην φυλακή οι 5 κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση σε εθελοντές

Στις φυλακές οδηγούνται, μετά τις απολογίες τους στον 35ο ανακριτή, οι πέντε κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από έρευνες της Αστυνομίας με αφορμή την καταγγελία για την άγρια επίθεση σε βάρος εθελοντών στην Πάρνηθα στις 25 Μαΐου.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, συμμορία και οπλοφορία-οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όπως έγιναν γνωστά από τις διωκτικές αρχές, το περιστατικό έλαβε χώρα ξημερώματα της 25ης Μαίου σε υπαίθριο χώρο στην Φυλή όπου διανυκτέρευαν συνολικά τέσσερις εθελοντές με σκοπό να προβούν σε δράσεις καθαρισμού της περιοχής.

Εκεί, προσέγγισε τους εθελοντές ομάδα ατόμων με δύο οχήματα και έπειτα από ολιγόλεπτη συνομιλία μεταξύ τους προχώρησαν σε οργανωμένη επίθεση σε βάρος δύο εθελοντών.

Οι δράστες, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου και με γροθιές, τραυμάτισαν βαριά τους δύο εθελοντές και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν με την βοήθεια ανάλυσης τεχνικού-ψηφιακού υλικού και συνελήφθησαν μετό από επιχείρηση της Αστυνομίας την περασμένη Πέμπτη 20 Ιουνίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

