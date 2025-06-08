Σοκαριστικές εικόνες καταγράφονται σε βίντεο από το αεροδρόμιο της Νάξου, το οποίο δείχνει τη στιγμή που ο δεξιός κινητήρας αεροσκάφους της Olympic Air πιάνει φωτιά κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 7 Ιουνίου, και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες.

Στο βίντεο φαίνεται η φωτιά στον δεξιό κινητήρα. Παρά την κρίσιμη στιγμή, το πλήρωμα αντέδρασε με ψυχραιμία και αποφάσισε την επιστροφή στο αεροδρόμιο, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Μάλιστα οι επιβάτες ειδοποιούν το πλήρωμα, φωνάζοντας “Fire, Fire”!

Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα για προληπτικούς λόγους, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς τραυματισμούς, αν και εμφανώς σοκαρισμένοι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την AEGEAN, η ένδειξη φωτιάς στον κινητήρα εμφανίστηκε λίγο μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να ενεργοποιήσει τη διαδικασία έκτακτης επιστροφής και εκκένωσης.

Η εταιρεία προχώρησε στην αποστολή άλλου αεροσκάφους για την ολοκλήρωση του ταξιδιού των 45 επιβατών προς την Αθήνα.

Πηγή: Cyclades24.gr

