Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Athens Pride 2024».

Ειδικότερα από τις 17:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, στις παρακάτω οδούς:

- Όθωνος, καθ' όλο το μήκος της.

- Φιλελλήνων, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Αμαλίας, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Συγγρού, στο τμήμα αυτής από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Διονυσίου Αεροπαγίτου.

- Πανεπιστημίου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Σταδίου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα αυτής από την οδό Σέκερη έως τη Λ. Αμαλίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή πρόκλησης πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην παραπάνω διαδρομή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, που θα βρίσκονται κατά μήκος αυτής.

Πηγή: skai.gr

