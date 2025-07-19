Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εξέλιξη η φωτιά στην Μακύνεια Ναυπακτίας - «Ήχησε» το 112 σε Μολύκρειο και Ρίζα (Βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, οι εστίες της φωτιάς δεν βρίσκονται κοντά σε οικισμό και δεν απειλούν σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι

UPDATE: 02:23
Φωτιά

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην πυροσβεστική υπηρεσία καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Μακύνειας στη Ναυπακτία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο και την Πάτρα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 22 οχήματα και τέσσερα πεζοπόρα τμήματα, ενώ αρχικά κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμβάλλουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μετά τη 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους στη Μακύνεια και τα διπλανά χωριά, Μολύκρειο και Ρίζα να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, οι εστίες της φωτιάς δεν βρίσκονται κοντά σε οικισμό και δεν απειλούν σπίτια.

Εκτιμάται ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, λόγω των ασθενών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Ναυπακτία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark