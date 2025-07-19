Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην πυροσβεστική υπηρεσία καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Μακύνειας στη Ναυπακτία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο και την Πάτρα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 22 οχήματα και τέσσερα πεζοπόρα τμήματα, ενώ αρχικά κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμβάλλουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Μακυνεία Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2025

Μετά τη 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους στη Μακύνεια και τα διπλανά χωριά, Μολύκρειο και Ρίζα να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μολυκρείου της της Δημοτικής Ενότητας #Αντιρρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, οι εστίες της φωτιάς δεν βρίσκονται κοντά σε οικισμό και δεν απειλούν σπίτια.

Εκτιμάται ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, λόγω των ασθενών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

