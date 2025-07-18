Εκτενείς υλικές ζημιές στα δύο υπνοδωμάτια προκάλεσε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στο διαμέρισμα του ηθοποιού, Πέτρου Φιλιππίδη, επί της οδού Πατησίων 119. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του σπιτιού στο μπαλκόνι. Ο ηθοποιός δεν βρέθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις εντός του διαμερίσματος αλλά είχε εξέλθει προ της άφιξης τους ενώ η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία ο ίδιος ο Π. Φιλιππίδης τηλεφώνησε στην 'Αμεση Δράση και είπε ότι καίγεται το σπίτι του.

Η φωτιά, όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες προκάλεσε εκτενείς υλικές ζημιές στα δύο υπνοδωμάτια όπου οι μπαλκονόπορτες συνδέονταν με το πίσω μέρος του μπαλκονιού απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο γιατί η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο του μπαλκονιού ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ακόμη κι αυτό του εμπρησμού.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλη Δημητρακόπουλου στα τηλεοπτικά κανάλια ο ηθοποιός κοιμόταν στο σαλόνι του σπιτιού του, δεν υπήρχε καμία συσκευή ανοιχτή ενώ η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του σπιτιού και σώθηκε την τελευταία στιγμή γιατί τον ξύπνησε μία γειτόνισσα που είδε τις φλόγες. Για το λόγο αυτό ο κ. Δημητρακόπουλος εξέφρασε το φόβο ότι μπορεί να είναι εμπρησμός.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο καπνός από την φωτιά επεκτάθηκε στον πέμπτο όροφο προκαλώντας ρύπανση.

Από την πολυκατοικία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοί της είτε μόνοι τους είτε με την βοήθεια των πυροσβεστών χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ενώ στο σημείο μετέβη και το ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

