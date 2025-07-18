Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίμων

Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής ληστεία με πιστόλι σε πρατήριο υγρών καυσίμων που σημειώθηκε την 26-5-2025 στον Ασπρόπυργο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 αντρών, ηλικίας 41 και 39 ετών, για ληστεία κατά συναυτουργία, διακεκριμένη κλοπή και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και υπάλληλος του πρατήριου υγρών καυσίμων που κατηγορείται για συνέργεια στη ληστεία, ψευδή κατάθεση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξιχνίαση της υπόθεσης συνελήφθησαν σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Αχαρνών επιπλέον 4 άτομα κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η εμπλοκή των δύο κατηγορούμενων στην εν λόγω ληστεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρωινές ώρες της 26-5-2025, οι 2 κατηγορούμενοι εισήλθαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με την απειλή χρήσης πιστολιού έριξαν στο δάπεδο τον υπάλληλο του πρατηρίου, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι 2 κατηγορούμενοι σχεδίασαν και διέπραξαν τη ληστεία σε συνεννόηση με τον υπάλληλο του καταστήματος, με τον οποίο είχαν τηλεφωνικές επαφές πριν και μετά τη διάπραξη της ληστείας.

Σε έρευνα στην κατοχή των δύο συλληφθέντων ημεδαπών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της ληστείας,

• αεροβόλο πιστόλι,

• επικρουστήρας,

• κάννη και

•ξύλινο κοντάκι.

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες, είτε για ιδία χρήση, είτε για περαιτέρω διακίνηση από οικία σε οικισμό του Ζεφυρίου.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στην εν λόγω οικία αλλά και σε ακόμα δύο οικίες σε οικισμούς των Αχαρνών, συνελήφθησαν 4 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 14 γραμμ. ηρωίνης,

•28 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

•πιστόλι με γεμιστήρα,

•ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

•8 κιλά και 700 γραμμ. σκόνης κατάλληλης για νόθευση και

•το χρηματικό ποσό των 910 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

