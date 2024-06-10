Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Πλατανάκια Βοιωτίας
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πλατανάκια Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2024
Πηγή: skai.gr
- Ξάδερφος και κουμπάρος της οικογένειας ο 37χρονος που σκότωσε την 11χρονη στον Πύργο - Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας
- Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
- Θεσσαλονίκη: Έταζαν χρήματα από αναπτυξιακά προγράμματα - Απέσπασαν πάνω από 3 εκατ. ευρώ από τα θύματά τους
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.