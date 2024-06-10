Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Πλατανάκια Βοιωτίας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πλατανάκια Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2024

Πηγή: skai.gr

