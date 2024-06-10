Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πλατανάκια Βοιωτίας

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πλατανάκια Βοιωτίας

UPDATE: 19:35
φωτιά τώρα

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Πλατανάκια Βοιωτίας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Τώρα Πυρκαγιά Βοιωτία
