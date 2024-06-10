Οπτικό υλικό που είχαν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου, οδήγησε στην σύλληψη του 37χρονο άνδρα, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε με κατσαβίδι μία 11χρονη, στην περιοχή Καταράχι της Ηλείας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο 37χρονος επιβίβασε περίπου στις 9:00 χθες το βράδυ την ανήλικη στο αυτοκίνητό του, στην περιοχή Μυρτιά και την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία, στην περιοχή Καταράχι, που βρίσκεται ανάμεσα στα Λεχαινά και την κοινότητα της Αρετής, όπου και δολοφόνησε την 11χρονη.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η εξαφάνιση της 11χρονης δηλώθηκε περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και αμέσως μετά ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου συγκέντρωσαν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και εντόπισαν ότι ο 37χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο, στο οποίο επιβιβάστηκε η 11χρονη.

Ο 37χρονος προσήχθη σήμερα το πρωί στην Ασφάλεια Πύργου και λίγες ώρες αργότερα ομολόγησε την πράξη του. Μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στην περιοχή, όπου βρέθηκε και η σορός της ανήλικης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 37χρονος είναι εξάδελφος της μητέρας τής ανήλικης και κουμπάρος της οικογένειας, ενώ το 2017 είχε απασχολήσει τις αρχές, για υπόθεση βιασμού ανήλικης.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο Patrisnews, αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι Αρχές εξετάζουν εάν πριν από τη δολοφονία της είχε προηγηθεί βιασμός, κάτι που θα επιβεβαιωθεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

