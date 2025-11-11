Πυρκαγιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 03:20 περίπου τα ξημερώματα σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στην οδό Αγίου Γεωργίου σε εξωτερικό χώρο ισόγειου πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται κατάστημα με αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και τέντες από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Πηγή: skai.gr

