Πυροβολισμοί στην Κυψέλη

Έντονη είναι η αστυνομική παρουσία αυτή την ώρα στην Κυψέλη, ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς επί της Δροσοπούλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή με την Ιππολύτου, γύρω στις 23:00, το βράδυ της Δευτέρας (10/11).

Περίοικοι στην οδό Δροσοπούλου κάλεσαν την Αστυνομία αναφέροντας ότι σημειώνονται πυροβολισμοί έξω από ένα καφενείο.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πυρ στο σημείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έφθασαν άμεσα, εντόπισαν έξι κάλυκες.

Οι πρώτες πληροφορίες του skai.gr, κάνουν λόγο για τραυματισμό ενός αλλοδαπού στο πόδι, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φθάσουν οι αστυνομικοί, και νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς».

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

