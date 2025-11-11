Σεισμός 5 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή των Αντικυθήρων

Σεισμός με μέγεθος 5 Ρίχτερ της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε δύο λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή 74 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 17,5 χιλιόμετρα.

Αν και το επίκεντρο του σεισμού είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές έγινε αισθητός σε Κύθηρα, Αντικύθηρα και τις δυτικές ακτές των Χανίων.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Πηγή: skai.gr

