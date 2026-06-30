Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί περίπου στις 08.30 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μεταβαίνουν ως συνδρομή στο σημείο της πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μακρυά από κατοικημένη περιοχή και υποδομές.

Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ρεματιά, με πλούσια φυτοκάλυψη και πλησίον υπάρχουν καλλιέργειες, κυρίως με ελιές.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλός στην κατηγορία 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Πηγή: skai.gr

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