Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Για άλλο ένα πρωινό συνεχίζει η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισού να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε μήκος 7 χλμ., από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο αντίθετο ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Σημαντικές βραδυπορίες παρατηρούνται επίσης στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ηετιώνεια Ακτή προς τον ΗΣΑΠ, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.

Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στις ανόδους Συγγρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδηττού, στην Πειραιώς ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Δεληγιώργη και τέλος στην κάθοδο της Λεωφόρου Θηβών προς τον Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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