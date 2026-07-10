Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα (10 Ιουλίου 2026), περίπου στις 16:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 19 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λευκάδας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
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