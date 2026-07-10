Έκρηξη βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο: Ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες

Της Έλενας Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο.

Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.

Κατά την έρευνα δεν αποκλείεται να καταστούν και άλλα πρόσωπα ως κατηγορούμενοι.

Πηγή: skai.gr

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