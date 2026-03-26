Πυρκαγιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης - Έγκαιρα απομακρύνθηκαν οι επιβάτες

Έγκαιρα απομακρύνθηκαν οι επιβάτες του λεωφορείου ΚΤΕΛ, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ενώ βρισκόταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Σερρών, στο ύψος της Δορκάδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από την πυρκαγιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

