Μακεδονία: Πάνω από 900 παραβάσεις σε τροχονομικούς ελέγχους στις 24 και 25 Μαρτίου

Συνολικά 962 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαίωσαν αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε τροχονομικούς ελέγχους παραμονή και ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Συγκριμένα στις 24 και 25 Μαρτίου οι αστυνομικοί των υπηρεσιών τροχαίας έκαναν 2.723 ελέγχους οχημάτων σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική και βεβαίωσαν 962 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

86 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

12 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

12 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

12 για αντικανονικό προσπέρασμα,

9 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

2 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

829 για λοιπές παραβάσεις.

«Η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας»

Πηγή: skai.gr

