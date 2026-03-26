Μεμονωμένο περιστατικό ή επιστροφή στις προκλήσεις; Τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε εννέα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίου, θυμίζοντας μετά από αρκετό καιρό ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν έχει εκλείψει.

Πιο συγκεκριμένα, δύο ζεύγη τουρκικών F-16 σε σχηματισμό, και επιπλέον ένα κατασκοπευτικό CN-235 και δύο drones, προέβησαν συνολικά σε εννέα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Επίσης καταγράφηκαν έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών από τα ίδια τουρκικά αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Πηγή: skai.gr

