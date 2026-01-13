Η λίστα με τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο - Στην 4η θέση η Ελλάδα

Όταν πρόκειται για ταξίδια από χώρα σε χώρα χωρίς περιορισμούς και για μικρότερες αναμονές στους ελέγχους διαβατηρίων, υπάρχει μια «ελίτ» κατηγορία διαβατηρίων που προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ από τα υπόλοιπα.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Henley Passport Index, τα τρία ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο προέρχονται από ασιατικές χώρες: η Σιγκαπούρη καταλαμβάνει την 1η θέση, ενώ η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα μοιράζονται τη 2η.

Οι κάτοχοι διαβατηρίου της Σιγκαπούρης απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 192 από τις 227 χώρες και εδάφη που παρακολουθεί ο δείκτης. Ο Henley Passport Index έχει δημιουργηθεί από τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία παγκόσμιας υπηκοότητας και διαμονής Henley & Partners, με έδρα το Λονδίνο, και βασίζεται σε αποκλειστικά δεδομένα της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).

Όσον αφορά την Ελλάδα, διαθέτει πρόσβαση σε 185 προορισμούς, και μοιράζεται την αμιγώς «ευρωπαϊκή» 4η θέση με άλλες 9 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Νορβηγία.

Τα ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο για το 2026:

1. Σιγκαπούρη (192 προορισμοί)

2. Ιαπωνία, Νότια Κορέα (188)

3. Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία (186)

4. Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία (185)

5. Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (184)

6. Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία (183)

7. Αυστραλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Ηνωμένο Βασίλειο (182)

8. Καναδάς, Ισλανδία, Λιθουανία (181)

9. Μαλαισία (180)

10. Ηνωμένες Πολιτείες (179)

Πηγή: skai.gr

