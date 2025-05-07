Πολ Χάγκις: Απαλλάχθηκε από κατηγορία για βιασμό ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος

Απαλλάχθηκε από την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος Πολ Χάγκις, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι δικηγόροι του. Ο Χάγκις είχε συλληφθεί τον Ιούνιο του 2022 και παρέμεινε για 14 ημέρες σε κατ’ οίκον περιορισμό, αφότου μια Βρετανίδα κατήγγειλε ότι τη βίασε στην πόλη Οστούνι της νότιας Ιταλίας, όπου συμμετείχε σε κινηματογραφική εκδήλωση.

Δικαστής του Μπρίντιζι έκρινε πως δεν υπήρξε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σύμφωνα με την ενημέρωση από τους δικηγόρους του 72χρονου Χάγκις. «Για τον κ. Χάγκις είναι το τέλος ενός εφιάλτη, ο οποίος κατέστρεψε αδίκως την καριέρα μιας κινηματογραφικής ιδιοφυίας που έχει βραβευθεί με Όσκαρ», αναφέρουν οι δικηγόροι Μικέλε Λαφόρτζια και Ντανιέλε Ρομέο, ενημερώνοντας πως ο πελάτης τους θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, αύριο Πέμπτη στο Μπάρι.

Ο Χάγκις ήταν ο σκηνοθέτης και ένας εκ των σεναριογράφων της ταινίας «Crash» (2004) που τιμήθηκε με δύο Όσκαρ. Έγραψε επίσης το σενάριο της δραματικής ταινίας «Million Dollar Baby», με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Κλιντ Ίστγουντ, η οποία κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και απέσπασε τέσσερα χρυσά αγαλματίδια.

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Χάγκις υποχρεώθηκε από δικαστήριο της Νέας Υόρκης να καταβάλει 10 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση για τον βιασμό δημοσιογράφου το 2013.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

