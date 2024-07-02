Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης σε πολλά χωριά της Έδεσσας από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με το pellanews.gr, το χαλάζι που έπεσε στην περιοχή ήταν έντονο αλλά και πολύ μεγάλο όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες ενώ κατέστρεψε τόσο τα κεράσια όσο και τα κτήματα σπάζοντας δέντρα.

Οι αγρότες της περιοχής είδαν μέσα σε λίγα λεπτά τους κόπους τους να καταστρέφονται ενώ και ο Αντιδήμαρχος Έδεσσας Θοδωρής Απόστολου ανέβασε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τεράστια ή καταστροφή Κερασιά Καρύδια Κορυφή Νησί Άγιος Αθανάσιος Ζερβη Παναγίτσα Άρνισσα Ξανθόγεια Λύκοι και αναμένουμε ενημέρωση από άλλα χωριά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.