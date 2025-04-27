Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής, που είχαν κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης ατόμου στις ράγες.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε, πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό.

Συνέπεια του περιστατικού της απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Ευαγγελισμός και προκειμένου να συνεχιστεί τμηματικά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό, διεξήχθη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αναστροφή συρμών στο τμήμα Κατεχάκη – Πανόρμου.

Κατά τη διαδικασία αναστροφής, σε έναν από τους συρμούς σημειώθηκε απώλεια τάσης ρεύματος και επιβάτες έκαναν χρήση του μοχλού απελευθέρωσης θυρών.

Ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας της ΣΤΑ.ΣΥ, το προσωπικό λειτουργίας προχώρησε άμεσα στη διακοπή της ρευματοδότησης στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής και στη συνέχεια στην εκκένωση του συρμού προς τον σταθμό Πανόρμου.

Η εκκένωση ολοκληρώθηκε, υπό την επίβλεψη του οδηγού και του σταθμάρχη, εφαρμόζοντας αυστηρά το πρωτόκολλο ασφαλείας».

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου από το συρμό του μετρό, στον σταθμό Ευαγγελισμός ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12.00 και ο άνθρωπος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

