Πτώση 24χρονης από πολυκατοικία στον Πειραιά: Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της

Του Μάκη Συνοδινού

Στην προσαγωγή του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, στον Πειραιά, προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Αυτή την ώρα καταθέτει στις αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να θεωρείται ύποπτο, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.