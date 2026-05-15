Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) στον Πειραιά, καθώς μια 24χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18:45, όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Καλλιρρόης, καταλήγοντας στον ακάλυπτο χώρο. Από την πτώση η 24χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Τζάνειο».

Πηγή: skai.gr

