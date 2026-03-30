Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απεγκλωβισμός τριών νεαρών από τον Ψηλορείτη

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και αστυνομικοί, που φρόντισαν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τον απεγκλωβισμό τους

Ψηλορείτης

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις 4 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την ακινητοποίηση στα χιόνια αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν 3 νεαροί ηλικίας 24, 25 και 27 ετών, στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού, στον Ψηλορείτη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με ένα όχημα και 2 πυροσβέστες, και αστυνομικοί, που φρόντισαν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τον απεγκλωβισμό τους.  

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί οι νεαροί που είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ψηλορείτης απεγκλωβισμός
