Συναγερμός σήμανε σήμερα στις 4 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την ακινητοποίηση στα χιόνια αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν 3 νεαροί ηλικίας 24, 25 και 27 ετών, στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού, στον Ψηλορείτη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με ένα όχημα και 2 πυροσβέστες, και αστυνομικοί, που φρόντισαν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τον απεγκλωβισμό τους.

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί οι νεαροί που είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.

Πηγή: skai.gr

