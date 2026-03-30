Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μποτιλιάρισμα 9,5 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στη κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Μεγάλες καθυστερήσεις επίσης σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα λόγω τροχαίου ατυχήματος, στην κατηφόρα της Κανελλοπουλου - Κατεχάκη από την περοιφερειακή Υμηττού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Αττική Οδο προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείο λόγω ατυχήματος και τέλος στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του ΠΑΔΑ προς και μέχρι την Κηφισού.

Πηγή: skai.gr

