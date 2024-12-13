Θεσσαλονίκη: Σύλληψη Τούρκου από ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της INTERPOL

Καταζητούμενος από τις τουρκικές διωκτικές Αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 46χρονο Τούρκο, ο οποίος φέρεται να διαμένει τον τελευταίο καιρό μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχος προσωρινού δελτίου ταυτότητας αιτούντα πολιτικού ασύλου.

Εντοπίστηκε χθες στην οδό Μοναστηρίου και σε έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί εις βάρος του ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της INTERPOL.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών για το τουρκικό αίτημα έκδοσης. Οι περιοριστικοί όροι, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν την εμφάνισή του δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

