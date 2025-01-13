Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Οι έντονες χιονοπτώσεις σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο.
Στην Αχαΐα
Ειδικότερα, στην Αχαΐα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στα παρακάτω σημεία:
*Στην επαρχιακή οδό Πούντας - Καλαβρύτων
*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου μέσω Πτέρης
*Στην διαδημοτική οδό που συνδέει την Ζαρούχλα Αιγιαλείας με τον Φενεό Κορινθίας, λόγω πτώσης δένδρων σε διάφορα σημεία.
Επίσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, πλην οχημάτων άμεσης ανάγκης, έως τις 8:00 το πρωί της Τρίτης, στα εξής σημεία:
*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας μέσω Πριόλιθου και Λουσών
*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Χιονοδρομικού Κέντρου
Ακόμη, είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων στις παρακάτω περιοχές:
*Στην επαρχιακή οδό Χαλανδρίτσας - Καλαβρύτων από την έξοδο της Χαλανδρίτσας και άνω
*Στην επαρχιακή οδό Ακράτας - Ζαρούχλας από το ύψος της κοινότητας Βαλιμής και άνω
*Στην δημοτική οδό που συνδέει την κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Αιγιαλείας με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Ακόμη, λόγω πτώσης φερτών υλικών υπάρχει δυσχέρεια της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:
*Στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου- Αιγίου στην περιοχή του Ελαιώνα, καθώς και στη χιλιομετρική θέση 81,500
*Στην επαρχιακή οδό Αιγίου - Μαμουσιάς, στην περιοχή Βιλιβενιώτικα
Στην Αιτωλοακαρνανία
Στην Αιτωλοακαρνανία, είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στις παρακάτω περιοχές:
*Στην επαρχιακή οδό Τερψιθέας - Σπαρτιάς
*Στην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου - Πλατάνου - Ψηλού Σταυρού
*Στην επαρχιακή οδό Παλαιόπυργου - Ελευθέριανης Πόδου - Αμπελακιώτισσας
*Από το ύψος της κοινότητας Λαμπιρίου έως την θέση Αραποκέφαλα
Στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
Ακόμη, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων
*Απαγόρευση κυκλοφορίας δίκυκλων, τροχόσπιτων, φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5
τόνων κενών φορτίου και άλλων οχημάτων ευπαθών στον άνεμο, όπως και πεζών
*Απαγόρευση προσπεράσεων, ενώ το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα.
