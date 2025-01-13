Η πρόεδρος του Περού κατέθετε επί 4 ώρες γιατί έκανε πλαστική στη μύτη

Η πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε κατέθεσε σήμερα στη δικαιοσύνη για μια υπόθεση που μπορεί να της στοιχίσει κάτι παραπάνω από την αμαύρωση του προφίλ της: τη χειρουργική επέμβαση στη μύτη, στην οποία υποβλήθηκε το 2023 αλλά την κράτησε κρυφή, με αποτέλεσμα σήμερα να κατηγορείται για «εγκατάλειψη αξιώματος».

Η Μπολουάρτε πήγε το πρωί στην εισαγγελία, όπου κατέθετε επί τέσσερις ώρες και αναχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις. Είναι η πρώτη φορά που κλήθηκε να μιλήσει για αυτήν την υπόθεση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεσή της από το κοινοβούλιο.

Το σκάνδαλο ξέσπασε στις 5 Δεκεμβρίου, όταν ο πρώην πρωθυπουργός Αλμπέρτο Οταρόλα αποκάλυψε ότι η πρόεδρος έκανε αισθητική επέμβαση στη μύτη χωρίς να ενημερώσει το κοινοβούλιο, ως όφειλε εκ του νόμου, λόγω της πιθανότητας να αντιμετωπίσει επιπλοκές και να μην μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της.

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για να καθορίσει εάν η 62χρονη πρώην δικηγόρος διέπραξε το αδίκημα της «εγκατάλειψης αξιώματος» όταν παρέλειψε να ενημερώσει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Σύμφωνα με βουλευτές και νομικούς, η Μπολουάρτε παραβίασε το Σύνταγμα.

Σε ένα μήνυμά της προς τον λαό στις 13 Δεκεμβρίου η πρόεδρος παραδέχτηκε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, τονίζοντας ότι ήταν αναγκαία για την υγεία της και δεν έγινε για «αισθητικούς» λόγους. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί λόγω της υπόθεσης αυτής και είπε ότι «θα φύγει από το προεδρικό μέγαρο από την κεντρική πόρτα» όταν ολοκληρωθεί η θητεία της, τον Ιούλιο του 2026.

Σε βάρος της Ντίνα Μπολουάρτε, η δημοτικότητα της οποίας έχει πέσει πολύ χαμηλά, διεξάγονται και άλλες έρευνες, όπως η αποκαλούμενη «Ρόλεξγκεϊτ», για τα πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα που είχε στην κατοχή της αλλά δεν τα είχε δηλώσει. Διώκεται επίσης για την καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν όταν ανήλθε στην εξουσία, τον Δεκέμβριο του 2022, μετά την καθαίρεση του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο. Στις ταραχές αυτές σκοτώθηκαν τουλάχιστον 50 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.