Κλειστά σχολεία σε Τρίκαλα και Καρδίτσα λόγω κακοκαιρίας

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο αρκετές σχολικές μονάδες στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Πρόκειται για σχολικές μονάδες του ορεινού όγκου του Δήμου Πύλης και συγκεκριμένα τα σχολεία της Α/βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελάτη και τα Στουρναρέικα, με απόφαση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Μαράβα, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή κυρίως λόγω του παγετού.

Ο Δήμος Μουζακίου ανακοίνωσε, πως αύριο Τρίτη 14 Ιανουαρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την χιονόπτωση.

Κλειστά επίσης θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία του ορεινού όγκου του Δήμου Μετεώρων, με απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου, εξαιτίας της ισχυρής χιονόπτωσης και της μεγάλης πτώσης της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης σε Χρυσομηλιά, Αμπέλια, Οξύνεια, Αγιοφύλλο, Ασπροκκλησιά και Παναγία και της Β/ βάθμιας Εκπαίδευσης σε Αμπέλια και Οξύνεια.

Επιπλέον, κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό σχολείο Καστρακίου, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά όλες οι σχολικές μονάδες στην πόλη της Καλαμπάκας, στη Βασιλική και στη Θεόπετρα.

Σε ποιους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη τα σχολεία

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Τρίτη, 14 Ιανουαρίου, οι σχολικές μονάδες σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στους δήμους Βόλβης, Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου.

Στον δήμο Χαλκηδόνος θα παραμείνουν κλειστά τα νηπιαγωγεία Ξηροχωρίου και Ακροποτάμου και τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στους δήμους Σερρών, Εμμανουήλ Παππά και Νέας Ζίχνης.

Στον δήμο Έδεσσας αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον δε θα λειτουργήσουν το ΚΔΑΠ Μπατάνι στην Έδεσσα, το ΚΔΑΠ Παιδική Πολιτεία στην Άρνισσα και το ΚΔΑΠ μΕΑ Ορίζοντας. Ο βρεφονηπιακός και οι παιδικοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά ωστόσο δε θα γίνουν μετακινήσεις νηπίων με το σχολικό λεωφορείο στη Βεγορίτιδα.

Στον δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ) στις παρακάτω κοινότητες: Στανός, Αρναία, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα , Στάγειρα , Στρατονίκη και Μεγάλη Παναγία. Στις υπόλοιπες κοινότητες τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Πολυγύρου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες στις δημοτικές κοινότητες Πολυγύρου, Βραστάμων, Ταξιάρχη, Γαλάτιστας και Ζερβοχωρίων.

Στον δήμο Νάουσας Ημαθίας κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα μείνουν ανοιχτοί.

Τέλος, κλειστές θα είναι αύριο, όλες οι σχολικές μονάδες του δήμου Κιλκίς.

Ποια σχολεία θα μείνουν αύριο, κλειστά στη Στερεά Ελλάδα

Οι προβλέψεις για συνέχιση της κακοκαιρίας στην κεντρική Ελλάδα με έντονες και πυκνές χιονοπτώσεις, σε συνδυασμό με τον παγετό και τις δυσκολίες μετακινήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών, αναγκάζουν τους δημάρχους να εκδίδουν αποφάσεις για να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία για αύριο Τρίτη, για την ασφάλεια, τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο δήμο Λαμίας, απόφαση που υπέγραψε ο δήμαρχος Πανουργιάς Παπαϊωάννου. Στην απόφαση προβλέπεται να παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα παραμείνουν όμως ανοιχτοί οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο με απόφαση του δημάρχου Δομοκού, όλα τα σχολεία του Δομοκού - δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια - όπως επίσης κλειστοί θα μείνουν οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ.

Το κλείσιμο των όλων των σχολικών σχολικών μονάδων του δήμου Μακρακώμης για αύριο, αποφάσισε ο δήμαρχος Μακρακώμης. Η απόφαση αφορά τα δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ στην περιοχή του δήμου.



Μόνο ένα σχολείο θα παραμείνει κλειστό στο δήμο Λοκρών σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου. Πρόκειται για το δημοτικό σχολείο της κοινότητας Εξάρχου, που δεν θα λειτουργήσει, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Με απόφαση του δημάρχου Δελφών θα παραμείνουν κλειστές μόνο οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε. Γραβιάς, συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σταθμών.

Στη Λιβαδειά, με απόφαση του δημάρχου, σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου, η λειτουργία των σχολείων λόγω ψύχους θα ξεκινήσει μετά τις 9:30 π.μ..

Ακόμη, αποφασίστηκε πως οι γυμνασιακές και λυκειακές τάξεις του Κυριακίου θα παραμείνουν κλειστές και θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές.

Κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία στη Δ.Ε. Δερβενοχωρίων με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας. Έτσι, θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες - νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσιο, λύκειο - στα Δερβενοχώρια.

Στην Θήβα, σύμφωνα με ανακοίνωση, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της ΔΕ Πλαταιών. Για τα σχολεία του υπόλοιπου δήμου θα εκτιμηθεί η κατάσταση και θα βγει νεότερη ανακοίνωση αναλόγως με την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου.

Εξάλλου, κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο όλα τα σχολεία στον δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων.



Στην Ευρυτανία θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην περιοχή των Αγράφων, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, ενώ στον δήμο Καρπενησίου με απόφαση του εκεί δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, θα ανοίξουν στις 10.

Τέλος, στον δήμο Χαλκίδας, με σχετική απόφαση της δημάρχου Χαλκίδεων, θα παραμείνει και αύριο κλειστό το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) Χαλκίδας.

Πηγή: skai.gr

