Σε μια γυναίκα που νοσηλευόταν στο Λαϊκό γίνεται η μεταμόσχευση του ήπατος της Γαρυφαλλιάς.

Έχει προηγηθεί η μεταμόσχευση της καρδιάς σε μια 37 γυναίκα που νοσηλευόταν επί έξι μήνες σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ωνασείου.

Την ίδια στιγμή γίνονται οι απαιτούμενες εξετάσεις για να προχωρήσει και η δωρεά των νεφρών

Η 41χρονη Γαρυφαλλιά ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 49χρονο σύντροφό της και παρέμεινε αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη μάχη με τη ζωή οπότε η οικογένειά της αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της.

Το χρονικό της βίας

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τα ξημερώματα της 4/11, τη 41χρονη έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», συνοδευομένη από τον 49χρονο σύντροφό της.

Μετά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η 41χρονη έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ινιακού οστού, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Στη συνέχεια, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της, αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι ο σύντροφός της περίμενε τα ξημερώματα της Δευτέρας την 41χρονη έξω από ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν η γυναίκα βγήκε από το ξενοδοχείο, την πλησίασε και της προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 49χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος

Πηγή: skai.gr

