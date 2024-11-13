Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 5 ετών στον διανομέα που χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό

Σε 5ετή κάθειρξη καταδικάστηκε 28χρονος διανομέας που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Έδεσσας κατηγορούμενος για τον θάνατο 50χρονου πεζού, τον οποίο γρονθοκόπησε πάνω σε καβγά, όταν του έκανε παρατήρηση επειδή οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βαριά σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη αναγνωρίζοντας του δύο ελαφρυντικά- αφενός τον πρότερο σύννομο βίο και αφετέρου ότι ωθήθηκε στην πράξη του από ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος. Ο 28χρονος επέστρεψε στις φυλακές, όπου παρέμενε προσωρινά κρατούμενος μετά τη σύλληψή του, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι η έφεση δεν πρέπει να είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Απολογούμενος για το περιστατικό - το οποίο συνέβη τον Αύγουστο του 2023 - ο 28χρονος ανέφερε ότι το θύμα ήταν σε έξαλλη κατάσταση βρίζοντας τον χυδαία, ενώ υποστήριξε ότι χτύπησε μόνο μια φορά τον 50χρονο στο πρόσωπο, με συνέπεια να πέσει στο έδαφος. Τόνισε δε, ότι ο ίδιος τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ προσπαθώντας να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Όπως προέκυψε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος του 50χρονου, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, κατέληξε λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από τον ξυλοδαρμό και την πτώση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.