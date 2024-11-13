Συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για την πάταξη των εγκληματικών δικτύων παράνομης μετανάστευσης

Συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας τόσο στο θαλάσσιο πεδίο όσο και στο επίπεδο της ανταλλαγής πληροφοριών με βασικό στόχο την πάταξη των εγκληματικών δικτύων παράνομης μετανάστευσης επιτεύχθηκε χθες, Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024, κατά τη συνάντηση στο Χίο αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Τουρκικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν σε ιδιαίτερο θερμό κλίμα, συμφωνήθηκε να υπάρχει επίσης τακτική επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των Λιμεναρχείων και των δυο πλευρών.

Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δυο πλευρές ήταν πριν πέντε χρόνια. Στη χθεσινή συνάντηση μετείχαν από ελληνικής πλευράς επιτελικά στελέχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, περιφερειακοί Διοικητές και Λιμενάρχες του Ανατολικού Αιγαίου με επικεφαλής τον Πλοίαρχο Λ.Σ. Χριστιανό Γεώργιο. Της τουρκικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο Ναύαρχος Ταϊφούν Πασάογλου ο οποίος συνοδευόταν από περιφερειακούς Διοικητές και Λιμενάρχες της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου καθώς και επιτελικά στελέχη της Τουρκικής Ακτοφυλακής στην Άγκυρα.

Οι δυο αντιπροσωπείες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν και πάλι τον Φεβρουάριο του 2025, στο Κουσάντασι, με μέριμνα της Τουρκικής Ακτοφυλακής.

Πηγή: skai.gr

