Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος που σκότωσε σε γλέντι τον μπατζανάκη του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 32χρονος άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο του 36χρονου Μπατζανάκη του στο Οροπέδιο Καθαρού, στη διάρκεια εκδήλωσης και σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Νεάπολης.

Ο 32χρονος , όπως υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ο συνήγορος υπεράσπισης του, έχει εκφράσει την οδύνη του για το θάνατο του 36χρονου, με τον οποίο όπως υποστήριξε είχε πολύ στενές σχέσεις.

Ο κατηγορούμενος που κατηγορείται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ανέφερε ότι η πρόταση δεν υπήρχε και πως το τραγικό συμβάν συνέβη, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε κατάσταση μέθη.

Μάλιστα σύμφωνα με τη συνηγορία του, περιέγραψε ακριβώς τη σκηνή και πως στη διάρκεια των πυροβολισμών, ο 36χρονος δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα.

Επιπλέον, μετά από υπόδειξη από τον 32χρονο στους αστυνομικούς, χθες Κυριακή 7-7-2024 , εντοπίστηκε και το φωνητικό όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

