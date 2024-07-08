Ολοένα και πιο κοντά βρίσκεται η ολοκλήρωση του έργου της υπογειοποίησης μέρους της λεωφόρου Ποσειδώνος στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης στο Ελληνικό, που είναι σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την LAMDA Development, η υπογειοποίηση της λεωφ. Ποσειδώνος θα είναι μια από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη, η οποία θα αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο της πόλης, διασφαλίζοντας την ταχύτερη διέλευση των οχημάτων, ενώνοντας το παραλιακό μέτωπο με το Πάρκο του Ελληνικού και την πόλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί άνω του 80% και η σκυροδέτηση τοίχων στο 60%. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση του 75% της πλάκας βάσης. Με την υπογειοποίηση της Ποσειδώνος σε μήκος 1,5 χλμ από την παραλία Αλίμου μέχρι το ύψος της μαρίνας Αγίου Κοσμά, θα μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς καταργούνται 6 σηματοδότες και δημιουργούνται 6 λωρίδες κυκλοφορίες (τρεις από την άνοδο και τρεις από την κάθοδο).

Το σύνολο της έκτασης που καλύπτει σήμερα η παραλιακή, θα μεταμορφωθεί σε χώρο πρασίνου που θα ενοποιεί το Μητροπολιτικό Πάρκο με την παραλία, ενώ από το σημείο θα διέρχεται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομος.

Μέσω της Υπογειοποίησης της Λ. Ποσειδώνος, αναφέρει η εταιρεία, βελτιώνεται το οδικό δίκτυο και διευκολύνεται η πρόσβαση στην παραλία. Το μεγαλύτερο αυτό έργο υποδομών στο Ελληνικό ολοκληρώνεται το 2026.

