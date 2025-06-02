Πρεμιέρα την Τρίτη για τον Προσωπικό Αριθμό – Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα myInfo.gov.gr

Παρουσιάστηκε σήμερα, Δευτέρα, η πλατφόρμα myInfo.gov.gr για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, με τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να κάνουν τη σχετική παρουσίαση.

Ο Προσωπικός Αριθμός, που αφορά όλους όσοι διαθέτουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, θα ενσωματώνεται στις νέες ταυτότητες και θα εκδίδεται άπαξ για κάθε πολίτη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενοποίηση και εξυγίανση των κρατικών μητρώων.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τρίτη ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας, με τον κ. Παπαστεργίου να αναφέρει ότι ο Προσωπικός Αριθμός είχε σχεδιαστεί πριν από πέντε χρόνια, τονίζοντας ότι «προσπαθούμε τώρα να διορθώσουμε λάθη και αναντιστοιχίες στα κρατικά μητρώα». Όπως εξήγησε, αφορά όλους όσοι διαθέτουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και θα περιλαμβάνεται στις νέες ταυτότητες, εκδιδόμενος άπαξ για κάθε πολίτη.

Ο υπουργός τόνισε ότι περίπου 2 εκατομμύρια ταυτοποιημένα άτομα καλούνται να διορθώσουν τουλάχιστον ένα από τα μητρώα στα οποία υπάρχουν εγγραφές τους.

Τι ισχύει για ανήλικους και οι βασικές ημερομηνίες

Για τα ανήλικα άτομα, τον Προσωπικό Αριθμό θα πρέπει να τον εκδώσουν οι γονείς, είτε μέσω της πλατφόρμας myInfo.gov.gr είτε με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ.

Φυσική παρουσία στα ΚΕΠ απαιτείται επίσης για πολίτες που εκπροσωπούνται από δικαστικό συμπαραστάτη, καθώς και για όσους διαμένουν στο εξωτερικό.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, στις 12 Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή εργαλείο στο Δημόσιο για μετατροπή του Προσωπικού Αριθμού σε Τομεακό Αριθμό. Στις 23 Ιουνίου, ο Προσωπικός Αριθμός θα μπορεί να εκδίδεται από τα ΚΕΠ, ενώ από 1η Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν τον έχουν ήδη εκδώσει, μέσω των συστημάτων του κράτους.

Προσωπικός Αριθμός και Νέες Ταυτότητες

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι οι νέες ταυτότητες περιλαμβάνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και θα φέρουν τον Προσωπικό Αριθμό.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, έχουν εκδοθεί 1.788.362 νέες ταυτότητες, με 1.744.000 εξ αυτών να έχουν ενεργοποιηθεί.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη λειτουργία των υπηρεσιών έκδοσης ταυτοτήτων, τονίζοντας πως 81 από τις 371 υπηρεσίες λειτουργούν πλέον με διπλές βάρδιες. Δεν υπάρχει περιορισμός με βάση την κατοικία ή τη δηλωμένη προσωρινή διαμονή, ενώ κάλεσε όσους μεταβαίνουν για διακοπές να εκδώσουν την ταυτότητά τους στον τόπο διαμονής τους.

Ο μέσος χρόνος ανά ραντεβού έχει μειωθεί στα 22 λεπτά, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για το 27% του συνολικού αριθμού. Στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό είναι 7,5% και στην υπόλοιπη περιφέρεια 67,5%. Ο υπουργός δεν απέκλεισε και συνδρομή από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη νέα ταυτότητα «κρίσιμο βήμα» για την ασφάλεια των εγγράφων και την ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ τη χαρακτήρισε επίσης σημαντική για τις διεθνείς μετακινήσεις.

Πιερρακάκης: Ο Προσωπικός Αριθμός «κάνει πράξη την αρχή ότι το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να λειτουργεί»

«Ο Προσωπικός Αριθμός έρχεται να κάνει πράξη την αρχή ότι το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να λειτουργεί». Ο τέως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και νυν υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με δήλωσή του με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη παρουσίασης του Προσωπικού Αριθμού, αναφέρθηκε στην κομβική μεταρρύθμιση που θα τεθεί σε λειτουργία από αύριο. Μεταρρύθμιση η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση της παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στην αντιμετώπιση των χρόνιων κενών στη διασύνδεση κρατικών μητρώων, που είχαν ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και τον περιορισμό της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

«Από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέσαμε σε εφαρμογή τον σχεδιασμό μας με στόχο η Δημόσια Διοίκηση να αλλάξει τον τρόπο που συναλλάσσεται με τους πολίτες. Ο Προσωπικός Αριθμός έρχεται να κάνει πράξη την αρχή ότι το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να λειτουργεί. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, κάθε πολίτης θα αλληλεπιδρά με το Δημόσιο με έναν μόνο αριθμό, γρήγορα, εύκολα, με ασφάλεια και χωρίς περιττές διατυπώσεις. Ψηφίζοντας τον σχετικό νόμο το 2020, καθιερώσαμε το απαραίτητο νομοθετικό λογισμικό. Δεν αρκούσε, όμως, αυτό. Απαιτήθηκε να προχωρήσει η ψηφιοποίηση του κράτους, η διασύνδεση των μητρώων, η απλούστευση περιττών διαδικασιών. Όλα αυτά συντελούνται εδώ και περίπου έξι χρόνια, με πολλές μικρές και μεγάλες αλλαγές κάθε ημέρα. Και σήμερα που οι αρμόδιοι υπουργοί Δημήτρης Παπαστεργίου και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασαν αυτό το έργο ολοκληρωμένο, θεμελιώνουμε ότι αυτές οι αλλαγές αθροιζόμενες παράγουν ένα αποτέλεσμα με πολλαπλάσια αξία, ορατή στην καθημερινότητα κάθε πολίτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση Πιερρακάκη, ο οποίος μαζί με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, αποτελούν τους «νονούς» του Προσωπικού Αριθμού, όπως τόνισε σήμερα και ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Πιτσιλής: Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τον Προσωπικό Αριθμό

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, θύμισε ότι η πρώτη παρουσίαση του Προσωπικού Αριθμού στον πρωθυπουργό έγινε τον Δεκέμβριο του 2019, μαζί με τον τότε υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Παρότι το εγχείρημα δεν φαινόταν δύσκολο, αποδείχθηκε πολύπλοκο στην πράξη. Στόχος είναι να υπάρχει ένας ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης που, όταν αλλάζει κάποιο προσωπικό στοιχείο, θα ενημερώνονται αυτόματα όλα τα κρατικά μητρώα.

Ο Προσωπικός Αριθμός, όπως υπογράμμισε, δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα και εύχεται «καλή επιτυχία» στην υλοποίησή του.

ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων: Έργο με πολλές παραμέτρους

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, χαρακτήρισε την ημέρα της έναρξης «μέρα χαράς και ευθύνης», υπογραμμίζοντας τις πολλαπλές προκλήσεις του έργου.

Κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών διαπιστώθηκε πως τουλάχιστον ένα μέλος ανά οικογένεια είχε αντικρουόμενα στοιχεία σε διαφορετικά μητρώα.

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού μπορεί να γίνει μέσω gov.gr, myinfo.gov.gr ή pa.gov.gr, με είσοδο μέσω Taxisnet και δεύτερο παράγοντα πιστοποίησης μέσω SMS.

Ο πολίτης μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του ή να τα διορθώσει. Αν τα στοιχεία είναι σωστά, εμφανίζονται για επιβεβαίωση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και αριθμός ταυτότητας, προτού υποβάλει δήλωση συγκατάθεσης για ενημέρωση των μητρώων.

Αν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των μητρώων, αυτές επισημαίνονται, και οι διορθώσεις προωθούνται στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των στοιχείων, ακολουθεί δεύτερος έλεγχος από τη ΓΓΠΣ.

Ο Προσωπικός Αριθμός δημιουργείται με έναν συνδυασμό χαρακτήρων (δύο πρώτα γράμματα/νούμερα, ένα τρίτο αυτόματα και το ΑΦΜ) και αποστέλλεται στην ψηφιακή θυρίδα του πολίτη.

Για προστατευόμενα μέλη, πρώτα πρέπει να εκδοθεί αριθμός από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη. Όπου απαιτείται φυσική παρουσία (ΚΕΠ), προϋπόθεση παραμένει η ύπαρξη ΑΦΜ.

«Καμία δυνατότητα παρακολούθησης πολιτών μέσω ΠΑ»

Ο κ. Παπαστεργίου, απαντώντας σε ερωτήσεις, τόνισε ότι τα δεδομένα του Προσωπικού Αριθμού φυλάσσονται με τα ίδια πρότυπα ασφαλείας με όλα τα κρατικά αρχεία και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρακολούθησης πολιτών μέσω του αριθμού.

Σημείωσε ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εγκρίνει τη διαδικασία και ότι ο Προσωπικός Αριθμός είναι απαραίτητος για την ενοποίηση των κρατικών μητρώων.

Αναγνώρισε πως η πλήρης υιοθέτησή του από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες θα απαιτήσει χρόνο, για αυτό και προβλέπεται ενδιάμεση φάση. Όταν ολοκληρωθεί, θα έχει επιτευχθεί σημαντική αναβάθμιση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τα δεδομένα της ΑΑΔΕ ή της ΗΔΙΚΑ, αλλά θα μειωθεί σημαντικά η ανάγκη επανακαταχώρησης στοιχείων.

Όπως εξήγησε, οι πολίτες που έχουν ήδη εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου δεν χρειάζεται να τις επανεκδώσουν για την προσθήκη του Προσωπικού Αριθμού.

Πηγή: skai.gr

