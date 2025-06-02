Μια οβίδα, πιθανότατα από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια καθαρισμού στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Άμεσα ο χώρος αποκλείστηκε και σήμερα το πρωί ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού προχώρησε σε ελεγχόμενη εξουδετέρωση του οξειδωμένου βλήματος, σύμφωνα με την ertnews.

Η όλη επιχείρηση, καθώς και ο αποκλεισμός του χώρου στο μώλο του «Πανελληνίου» στην Καλαμάτα, έγινε υπό τον συντονισμό του κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Οι πυροτεχνουργοί παρέλαβαν το βλήμα και προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας.

Πηγή: skai.gr

