Αναστάτωση σε γυμνάσιο στο Ηράκλειο: Διευθυντής επέβαλε κοινωνική εργασία με... απουσίες

Σε διαμαρτυρία προχωρούν την Τρίτη 3 Ιουνίου γονείς μαθητών σε Γυμνάσιο της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

Όπως καταγγέλλεται, κάποιοι μαθητές έμειναν από απουσίες καθώς ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου τους ανάγκαζε να κάνουν… κοινωνική εργασία και την ίδια ώρα τους έβαζε απουσία, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η καταγγελία έχει φτάσει ως τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας Ηρακλείου, την εισαγγελία, τον Δήμο της περιοχής του σχολείου, το Χαμόγελο του Παιδιού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος διευθυντής μπαίνει στο στόχαστρο καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με τη συμπεριφορά του, αναφέρει το cretalive.gr.

Στην καταγγελία, οι γονείς αναφέρουν πως «από ομολογίες των παιδιών του σχολείου, σας αναφέρουμε ότι με μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου έκανε ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ασκώντας ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ και δημιουργώντας ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, προσπαθώντας να έχει υποχείρια τους μαθητές, εν αγνοία των γονέων, όπως και να παρέχουν “Κοινωνική Εργασία” χάνοντας έτσι διδακτική ύλη και ώρες, με αντάλλαγμα την εύνοια του και την κάλυψη των απουσιών αυτών από τον ίδιο.

Με λύπη και οργή ανακαλύψαμε δυστυχώς αργά, ότι οι εργασίες αυτές που όριζε ο Διευθυντής σε μαθητές 15 χρονών ήταν και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ και από τύχη δεν έχουμε απρόοπτα γεγονότα, καθώς το να ανεβάζει μαθητές σε στέγες αλουμινίου για καθαρισμό φύλλων και πευκοβελόνων είναι άκρως επικίνδυνο και δεν εντάσσεται στο παιδαγωγικό πλαίσιο μιας σχολικής μονάδας. Επίσης ο καθαρισμός βρυσών, τουαλετών και αιθουσών χώρων με ΧΗΜΙΚΑ σκευάσματα ξεπερνά κάθε όριο, εφόσον ούτε προστατευτικά μέσα υπήρχαν ούτε είναι δυνατόν να γίνεται χρήση από νεαρά παιδιά θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, όταν εργαζόμενοι στους χώρους αυτούς για τη χρήση και όχι μόνο αυτών των σκευασμάτων λαμβάνουν ένσημα κατηγορίας βαρέων-και-ανθυγιεινών.

Διαπιστώνουμε εκ των υστέρων και προ τετελεσμένων, ότι αρκετοί μαθητές στο τέλος βγήκαν ζημιωμένοι καθώς όχι μόνο έχασαν αρκετές διδακτικές ώρες που δεν αναπληρώθηκαν αλλά ΕΧΑΣΑΝ και την χρονιά καθώς οι απουσίες των ωρών που χάθηκαν για την “Κοινωνική εργασία”, ΔΕΝ δικαιολογήθηκαν ποτέ…. εκδικητικά σε κάποιους μαθητές απαντώντας ότι το πήγαν κόντρα στην αρχή της χρονιάς δημιουργώντας τους προβλήματα και τώρα ήρθε η στιγμή να το πληρώσουν .

Άρα μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο αντεκδίκησης και την στοχοποίηση ενός Γυμνασιάρχη προς μικρούς μαθητές, δείχνοντας έτσι τον τρόπο διαπαιδαγώγησης του ύφος και τον χαρακτήρα του.Λαμβάνοντας υπόψη τα επαναλαμβανόμενα της ανάρμοστης συμπεριφοράς και το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο σχολικό περιβάλλον , θεωρούμε ότι η παρουσία του εν λόγω προσώπου στη θέση του σχολείου, υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και ζητάμε την απομάκρυνση του.

ΖΗΤΑΜΕ άμεση παρέμβαση σας και απαιτούμε την προσοχή και κατά την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (όπως ειπώθηκε ότι θα ληφθεί υπόψιν και όχι μόνο), συγκεκριμένης περίπτωσης, διαφαίνεται επιδεικτική επιβολή ποινών και όχι μόνο, με παρατυπίες και κατάχρηση εξουσίας σε βάρος των μαθητών).

ΖΗΤΑΜΕ την Τρίτη 3 Ιουνίου τα παιδιά (που με την υπαιτιότητα του Διευθυντή έχουν περάσει το όριο απουσιών), να παρευρεθούν στο σχολείο και να δώσουν κανονικά εξετάσεις μέχρι να διερευνηθούν όλα τα παραπάνω και της τελικής απόφασης εκ νέου από την Δευτεροβάθμια.»

Πηγή: skai.gr

