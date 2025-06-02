Της Έλενας Γαλάρη

Σε πολιτικά κίνητρα αποδίδει την εμπλοκή του στην υπόθεση της Novartis ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη των δύο προστατευόμενων μαρτύρων.

Ζητώντας από τους κατηγορουμένους να του πουν μια «συγγνώμη», άλλα και «ποιοι ήταν εκείνοι που τους έβαλαν να καταθέσουν ψευδώς ότι δωροδοκήθηκε», ο κ. Στουρνάρας, ανέφερε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν με αποδεχόταν ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Θεωρούσαν πως αν είχαν κάποιον δικό τους στη θέση μου, θα μπορούσαν να κάνουν άλλα πράγματα. Είχαν πιάσει τους προστατευόμενους μάρτυρες για κάτι φορολογικό ή άλλο και έστησαν τη σκευωρία Novartis. Η Novartis δεν επωφελήθηκε. Πιστεύω πως υποκινήθηκαν από κάποιον άλλον. Τους ζητώ να βγουν και να πουν συγγνώμη και να πουν ποιοι τους έβαλαν. Μπήκα στον δημόσιο βίο αφήνοντας μια καριέρα για να βοηθήσω την πατρίδα και δεν δέχομαι άλλο αυτό που συνέβη. Να μας πουν ποιοι τους έβαλαν. Εγώ ξέρω πολύ καλά, αλλά δε θα σας πω. Ξέρω πού γράφονταν ακόμα και οι μαρτυρίες, υπήρχαν copy paste. Ο κ. Δεσταμπασίδης ήταν άνθρωπος της αγοράς. Νομίζω η σύζυγός μου τον είχε βάλει και μάρτυρα σε κάποια από τις μηνύσεις της σε βάρος των προστατευομένων μαρτύρων, όταν δεν ήταν γνωστό το ποιοι ήταν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, γιατί ήταν άνθρωποι της αγοράς που γνώριζαν ότι οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν στέκουν».

Ο μάρτυρας και μηνυτής κατέθεσε ότι σκοπός των προστατευόμενων μαρτύρων ήταν να τον εκδιώξουν από τη θέση του κεντρικού τραπεζίτη.

«Δεν έχω ζήτημα με κανέναν από τους δύο κατηγορούμενους, γιατί θεωρώ ότι εκβιάστηκαν. Ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αυτό που ζητώ στο όνομα του κράτους δικαίου, είναι να ζητήσουν συγγνώμη και να πουν ποιοι τους έβαλαν. Θα έχουν προσφέρει υπηρεσίες στο κράτος δικαίου», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.



Πηγή: skai.gr

