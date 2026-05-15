«Κατάληψη» σε γερανό του εργοταξίου του μετρό στη συμβολή της Αλεξάνδρας και της Μουστοξύδη πραγματοποιεί ομάδα ακτιβιστών, οι οποίοι ανέβηκαν σε μεγάλο ύψος και ανάρτησαν πανό με μήνυμα υποστήριξης της κοινότητας των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας.

«Κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά - Νίκη στους απεργούς πείνας» αναφέρει το πανό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ακτιβιστές, αναφέρουν ότι η σημερινή δράση στον γερανό συνοδεύεται από συμβολική απεργία πείνας μίας ημέρας. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που γίνονται ενάντια στο σχέδιο ανάπλασης της Περιφέρειας Αττικής.

​Σύμφωνα με τους ίδιους, το πλάνο αυτό είναι σκόπιμα ασαφές και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, αλλά στην εκδίωξη της κοινότητας των Προσφυγικών και την παράδοση του χώρου σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

​Οι ακτιβιστές κλείνουν την ανακοίνωσή τους καλώντας σε πορεία υπεράσπισης της κοινότητας το Σάββατο 15/06/2026, με στόχο να μπλοκαριστούν τα σχέδια εκκένωσης και εμπορευματοποίησης του χώρου.

