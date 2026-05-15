Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο

Γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας έχασε τη ζωή της σε τουριστική βίλα στην περιοχή του Μαραθιά Ζακύνθου.

Η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.