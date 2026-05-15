Χυδαία επίθεση δέχτηκε μια γυναίκα υπάλληλος του Δήμου Λάρισας χτες, Πέμπτη, στο κέντρο της πόλης, από έναν διανομέα.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το tinealarissa.gr, ο διανομέας δεν περιορίστηκε μόνο στις βαριές ύβρεις, αλλά προχώρησε σε μια κίνηση απόλυτης απαξίωσης, φτύνοντας την υπάλληλο μέσα από το παράθυρο.

Η γειτονιά αναστατώθηκε από τις φωνές του άνδρα, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ εκτόξευε απειλές και χυδαίες εκφράσεις. «Θα έρθω εγώ στα γραφεία σας», ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα.



Πηγή: skai.gr

