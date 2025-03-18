Συνεχίζεται ο σάλος που έχει ξεσπάσει με την προσφώνηση του δημάρχου Ανατολικής Μάνης Πέτρου Ανδρεάκου στον Παύλο Ντε Γκρες τον οποίο αποκάλεσε «πρίγκιπα».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, δήλωσε σήμερα ότι το γεγονός εξετάζεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία είναι αρμόδια να κινήσει σχετικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές, σε εκδήλωση στην Αρεόπολη για την επέτειο της Επανάστασης του 1821, ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, προσφώνησε τον Παύλο Ντε Γκρες ως «πρίγκιπα Παύλο».

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Εσωτερικών, μιλώντας για το θέμα στον Real FM, είπε ότι «ήδη ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως που έχει την αρμοδιότητα έχει κινήσει τη διαδικασία. Ενώπιον του Συντάγματος και σύμφωνα με το άρθρο 4, ούτε τίτλοι ευγένειας, ούτε διακρίσεις ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. Άρα έχουν υποχρέωση όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι οι πολίτες, να εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους νόμους. Και μάλιστα υπάρχει και η σχετική νομοθεσία, και η αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων θα προχωρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες».

Αναφορικά, για το αν η προσφώνηση έγκειται σε κυρώσεις, απάντησε: «Υπάρχει ο νόμος 3852 και υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας και ο αρμόδιος αποκεντρωμένος έχει λάβει ήδη, θα κάνει τις αρμόδιες διαδικασίες που προβλέπονται…».

Στην ερώτηση για το αν πρόκειται για κάποια πειθαρχική διαδικασία, ο κ. Σπανάκης απάντησε πως «υπάρχει διαδικασία συγκεκριμένη και θα το εξετάσει η αρμόδια αποκεντρωμένη όπως προβλέπεται. Ζούμε στο 2025 αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα του μέλλοντος και των παιδιών μας και η προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι πρέπει να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα και τους νόμους, εργαζόμαστε για το μέλλον, δεν νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν την πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας, νόμοι και πάνω από όλα το Σύνταγμα, που ξεκάθαρα στο άρθρο 4 παράγραφος 7 το συγκεκριμενοποιεί αυτό το θέμα».

Πηγή: skai.gr

