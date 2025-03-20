Αναστολή καθηκόντων για τον ιατροδικαστή Λάρισας, με απόφαση Φλωρίδη

Της Έλενας Γαλάρη

Εκτός ιατροδικαστικής υπηρεσίας θέτει ακόμη έναν ιατροδικαστή ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο ιατροδικαστής Λάρισας Χρήστος Κραββαρίτης παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά την προκαταρκτική έρευνα που διεξαγόταν σε βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά και παράβαση καθήκοντος.

Είχε κατατεθεί σε βάρος του καταγγελία για παραποιημένη ιατροδικαστική έκθεση που είχε συντάξει για τον θάνατο διδάκτορος της Νομικής, ο οποίος είχε βρεθεί απαγχονισμένος τον Οκτώβριο του 2021, με οικονομικό αντάλλαγμα 10 χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: skai.gr

