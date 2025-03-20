Λογαριασμός
Αναστολή καθηκόντων για τον ιατροδικαστή Λάρισας, με απόφαση Φλωρίδη

Παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παράβαση καθήκοντος μετά την καταγγελία σε βάρος του για παραποίηση ιατροδικαστικής έκθεσης

Γιώργος Φλωρίδης

Της Έλενας Γαλάρη

Εκτός ιατροδικαστικής υπηρεσίας θέτει ακόμη έναν ιατροδικαστή ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης

Ο ιατροδικαστής Λάρισας Χρήστος Κραββαρίτης παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά την προκαταρκτική έρευνα που διεξαγόταν σε βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά και παράβαση καθήκοντος.

Είχε κατατεθεί σε βάρος του καταγγελία για παραποιημένη ιατροδικαστική έκθεση που είχε συντάξει για τον θάνατο διδάκτορος της Νομικής, ο οποίος είχε βρεθεί απαγχονισμένος τον Οκτώβριο του 2021, με οικονομικό αντάλλαγμα 10 χιλιάδες ευρώ. 

TAGS: Γιώργος Φλωρίδης ιατροδικαστής αναστολή
