Νοσοκομείο Αργοστολίου: υποστελεχωμένο και ανοχύρωτο

Το νοσοκομείο Αργοστολίου μαστίζεται από την υποστελέχωση, την έλλειψη πληρώματος ασθενοφόρων ενώ παραμένει στον αέρα η λειτουργία της ΜΕΘ και της ψυχιατρικής κλινικής, λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η ανασφάλεια αποτυπώνεται στα μάτια των κατοίκων του νησιού, μέσα από τα όσα περιγράφει η Αικατερίνη Γελάρδου, ενώ οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου εκφράζουν την αγωνία τους και ζητούν άμεσα να βρεθούν λύσεις για να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

