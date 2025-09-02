Προφυλακίστηκε ο 36χρονος φερόμενος ως το πρωτοπαλίκαρο του διαβόητου κακοποιού «Έντικ»

Της Έλενας Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 36χρονος φερόμενος ως το πρωτοπαλίκαρο του διαβόητου κακοποιού με το όνομα «Έντικ», ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του αρνήθηκε ότι έχει την οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τον Έντικ, ούτε κάποιο άλλο μέλος της συμμορίας και απέδωσε την εμπλοκή του στην υπόθεση σε προσωπική διάφορα που είχε με ιδιώτη , ο οποίος τον έχει καταγγείλει για εκβιασμό.

Ο 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του «Έντικ» και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 36χρονος κατά το παρελθόν «έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών και διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων».

Η εγκληματική οργάνωση, στην οποία κατηγορείται ότι είναι μέλος ο κατηγορούμενος, είχε εξαρθρωθεί στις 5 Μαρτίου. Τότε είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία κατηγορούνταν για εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιασμών και επιθέσεων κατά έγκλειστων σε φυλακές.

