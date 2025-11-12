Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 52χρονη η οποία φέρεται να ήταν αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την απολογία της φέρεται να αρνήθηκε στις κατηγορίες, υποστήριξε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και πώς οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τους συγκατηγορουμένους της ιερείς παλαιοημερολογίτες ήταν λόγω της πίστης της.

Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 50χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν αρχηγός του δεύτερου βραχίωνα της εγκληματικής οργάνωσης.

«Πουθενά δεν αναφέρεται ότι στην κατοχή μου βρέθηκε η οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, κανείς δεν καταθέτει να με είδε ή να πληροφορήθηκε ότι κατέχω, ή διακινώ, ή αγοράζω και πουλάω ναρκωτικά, ή ότι είμαι μέλος της οποιασδήποτε οργάνωσης», φέρεται να είπε προσθέτοντας:

«Από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα η χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε μένα και δεν λέει ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά, έδωσα ναρκωτικά, μετέφερα ναρκωτικά, είχα ναρκωτικά, έκανα χρήση ναρκωτικών.

Είναι τελείως αστεία η σκέψη ότι εγώ ενδιαφερόμουν και επιμελούμουν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δεντρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι».

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και δύο αυτοαποκαλούμενοι ιερείς παλαιοημερολογίτες.



Πηγή: skai.gr

