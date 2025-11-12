Στην αγκαλιά του Φάνη: Οι καλεσμένοι της εκπομπής

Μία διαφορετική βραδιά περιμένει τους καλεσμένους «Στην Αγκαλιά του Φάνη» την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ.

Η Ελένη Χατζίδου, ο Ετεοκλής Παύλου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ έρχονται και μπαίνουν σε… περιπέτειες για τα μάτια του Φάνη!

Ζευγάρι στη ζωή και τηλεοπτικό δίδυμο, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έρχονται στο πλατό για μία συνέντευξη διαφορετική από τις άλλες. Ο Φάνης, πάντα με τις καλύτερες προθέσεις, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να προκαλέσει κρίση στη σχέση του αγαπημένου ζευγαριού. Θα τα καταφέρει; Όπως αποδεικνύεται, ένας καφές μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα!

Ο Φάνης υποδέχεται στη late night εκπομπή το παιδικό του crush, την Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Η δυναμική ηθοποιός αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες της ζωής της. Τι είναι αυτό που τη συνέδεε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη;

Τι έχει επιλέξει για την προσωπική της ζωή; Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ παραδίδει μαθήματα μπαλέτου στον Φάνη Λαμπρόπουλο και δέχεται να βγει ραντεβού με τον… Ορφέα! Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής ένα γράμμα φτάνει στα χέρια της…

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

#StinAgkaliaTouFani



Πηγή: skai.gr

